Врач рассказала, как аллергикам облегчить свое состояние в период цветения

Людям с аллергией в период цветения растений стоит мыть волосы после прогулок. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, стоит также умывать лицо, промывать глаза и нос, чтобы избежать конъюнктивита и ринита. Врач также посоветовала аллергикам чаще менять наволочку, чтобы облегчить свое состояние.

«Сейчас вторая половина лета, где полынь начинает цвести, и у многих людей началась аллергическая реакция. И здесь может быть конъюнктивит, все, что связано с носом. Получается, что вы пришли с улицы, на вас напылило, все осело, и вы ложитесь в постель и начинаете куриться на своей наволочке. Вы таким образом распространяете на себя пыльцу», — отметила Скорогудаева.

Дизайнер и основательница бренда plus-size одежды Lady Maria Мария Кошкарова до этого рассказала «Газете.Ru», что натуральные ткани часто считаются абсолютно безопасными, но даже они могут вызывать раздражение. По ее словам, причина кроется в технологиях обработки — хлопок и лен могут содержать остатки пестицидов, а шерсть сохраняет природный ланолин, который у некоторых людей вызывает контактный дерматит.

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