Россиянам назвали растения, которые опасно держать дома

Многие популярные комнатные растения, которые украшают подоконники и офисы, на самом деле могут быть опасны для здоровья. Они содержат токсины, вызывают аллергию, раздражение кожи, а некоторые способны даже спровоцировать хронические заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказал ассистент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха Никита Кифель.

По словам специалиста, особую угрозу представляет диффенбахия. Ее сок содержит кристаллы оксалата кальция и фермент диффенбахин, которые вызывают ожоги кожи, отек слизистых, удушье и даже временную слепоту. Особенно опасно растение для детей и животных — смертельной дозой может стать сок всего одного листа. Кроме того, ночью диффенбахия потребляет много кислорода и способна вызывать хроническое кислородное голодание, если держать ее в спальне.

Не менее токсичен олеандр — его сок может вызвать ожоги, похожие на повреждения от борщевика, а яды способны проникать через кожу и нарушать работу сердца. Плющ (хедера) содержит сапонины и аллергенный фалькаринол, вызывающий дерматит, спазмы бронхов и опасные отравления при случайном проглатывании ягод. Спатифиллум («женское счастье») раздражает слизистые и провоцирует приступы астмы, а азалия выделяет токсичный андромедотоксин, влияющий на нервную и сердечно-сосудистую системы и способный вызвать головокружение, тошноту и судороги.

Опасность представляют и фикусы — их млечный сок вызывает волдыри и зуд, а насекомые-вредители, которых они привлекают, могут стать источником аллергенов и плесени. Даже праздничные букеты из лилий, нарциссов, гиацинтов и хризантем могут быть смертельно опасны для кошек — их токсины разрушают почки животных за считанные часы.

Эксперт советует заменять опасные растения на нетоксичные аналоги. Например, диффенбахию можно заменить каталеей или марантой, олеандр — гибискусом, а фикус — драценой.

Ранее была названа неожиданная опасность для собак на даче.