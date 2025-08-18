На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали цену счастья

ВЦИОМ: россиянам для счастья нужно 227 тысяч рублей в месяц
Shutterstock

Среднестатистическому россиянину в месяц хватит 227 тысяч рублей, чтобы почувствовать себя счастливым. Об этом сообщил аналитический центр ВЦИОМ в результате очередного опроса граждан.

Жители столицы желают почти в три раза больше по сравнению с жителями малых городов — 694 тыс. рублей. В небольших городах для счастья требуется около 194 тыс. рублей. Всего же довольными своими доходами оказались 42% опрошенных россиян. При этом в 2017 году для счастья гражданам России достаточно было 109 тыс. рублей.

«Двукратный рост «счастливого дохода» за прошедшие восемь лет — это порядка 9,5% его ежегодной капитализации, что выше, но в целом сопоставимо с инфляцией в этом периоде. Иными словами, рост номинальной стоимости «счастья» обусловлен в первую очередь ростом цен», - говорится в исследовании.

Также отмечается какую сумму россияне готовы назвать «деньгами». Согласно опросу, эта сумма должна начинаться с 15 тыс. рублей.
Исследование было проведено 12 июля 2025 года и включило 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет.

Ранее в опросе россияне назвали главные источники счастья.

