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Россияне назвали главные источники счастья

Россияне заявили, что семья и здоровье являются главными источниками счастья
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Семья и здоровье являются главными источниками счастья для подавляющего большинства россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование экспертов консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и РОМИР.

Так, около 70% опрошенных назвали семью и отношения с близкими наиболее значимыми источниками счастья. 53% респондентов указали здоровье, а 42% участников опроса — финансовое положение.

При этом в исследовании говорится, что состоящие в официальном браке оценили свой уровень счастья выше, чем те, кто живет в гражданском браке. А с рождением каждого ребенка показатель счастья растет, отметили эксперты.

Также опрос показал, что работа нередко становится дополнительным источником общего чувства удовлетворенности жизнью. Порядка 45% респондентов заявили, что получают удовольствие от своей профессиональной деятельности. У опрошенных мужчин и женщин оказались почти одинаковыми главные характеристики «счастливой работы». Мужчины и женщины назвали достойную зарплату (65 и 67%), соответствие интересам (44 и 43%) и приятный коллектив (40 и 28%).

До этого аналитики Банки.ру провели исследование и выяснили, что большинство россиян (41%) чувствовали бы себя более счастливыми при доходе примерно в два раза больше, чем фактический.

Ранее сообщалось, что в России набирает популярность тренд на «менеджеров по счастью».

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