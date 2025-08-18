Россиянам объяснили, как предотвратить сонный паралич

Сонным параличом называют состояние функционального сбоя организма, при котором человек оказывается одновременно в состоянии бодрствования и сна. Это может быть следствием нарколепсии, поэтому если приступы повторяются, то игнорировать их нельзя, предупредила в беседе с 360.ru специализирующаяся на лечении бессонницы врач-сомнолог София Черкасова.

Отметим, что неполный переход между глубоким медленным сном и бодрствованием может привести также к лунатизму – об этом газете «Известия» рассказала невролог-сомнолог, ведущий эксперт онлайн-сервиса по коррекции бессонницы Somly.ru Ирина Завалко. По ее словам, провоцируются эпизоды лунатизма недосыпанием, стрессом, повышенными нагрузками, инфекционными заболеваниями, протекающими с высокой температурой тела и дискомфортом в спальне – например, духотой.

Что касается сонного паралича, то он обычно сопровождается тревогой и удушьем, что связано со снижением активности дыхательных мышц в фазе быстрого сна и усилении работы диафрагмы. Сегодня такие приступы официально входят в международную классификацию расстройств сна, отметила Завалко.

Определить сонный паралич у человека можно по внезапным вздрагиваниям, подергиваниям век, прерывистому или учащенному дыханию. Глаза при этом могут быть приоткрыты, а реакция на голос и прикосновения не проявляется. Точные причины сонного паралича установить трудно, а основным способом борьбы с этим состоянием является соблюдение режима сна, подчеркнула врач.

«Сонный паралич часто бывает у людей, которые просыпаются без будильника. У них, как правило, хаотичный режим дня. Пробуждение по чёткому расписанию сокращает эту вероятность», — пояснила Черкасова.

Несмотря на жуткие ощущения человека, столкнувшегося с этим состоянием, сильно бояться его не стоит, так как для здоровья серьёзных рисков оно не создаёт, заверила Ирина Завалко. Она порекомендовала при очередном приступе стараться не паниковать, а постараться сосредоточиться на небольших движениях – например, моргании или шевелении пальцем. Резко вставать не следует, вместо этого лучше попытаться взять под контроль дыхание, а также мысленно попытаться перечислить предметы в комнате.

Также, по словам Черкасовой, увеличивают риск сонного паралича вредные привычки, поэтому среди мер профилактики – отказ от алкоголя, курения и снижения потребления кофеина в рационе. Кроме того, триггером для приступов становится стресс, поэтому необходимо попытаться минимизировать его.

