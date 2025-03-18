Врач рассказала о причинах сонного паралича и способах его победить

Сонный паралич – это состояние человека, которое наблюдается в момент физиологического сбоя, когда он одновременно находится в состоянии быстрого сна и бодрствования. Нужно помнить, что это полностью физиологическое явление, в котором нет никакой мистики, подчеркнула невролог София Филиппова. Это дискомфортное, но не опасное для жизни явление, объяснила она в беседе с 360.ru.

«Во время сонного паралича мозг активен и человек бодрствует, то есть он в сознании: он может быть с открытыми глазами, видеть и понимать, что проснулся, наблюдать за обстановкой. И в то же время он находится в состоянии быстрого сна, а в быстром сне тело парализовано — и человек не может пошевелиться», — пояснила врач.

Человек при сонном параличе может хотеть встать с кровати, пошевелиться, но не может этого сделать. При этом его мозг находится в состоянии обработки информации, что приводит к различным «побочным эффектам». Обычно продолжается это недолго, и если происходит подобное редко, то можно ничего не предпринимать, отметила невролог.

Среди основных причин проявления сонного паралича врач назвала тревогу, нервное напряжение, стресс. Также сталкиваются с этим люди, страдающие ожирением, депрессией, злоупотребляющие алкоголем и другими психоактивными веществами.

Лечат сонный паралич с помощью психотерапевтических приемов и препаратов – например, трициклических антидепрессантов и селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Важно при этом уделять внимание режиму: ложиться спать в одно время, отказаться от спиртного и кофеина по вечерам, не есть на ночь, выбрать удобный матрас. Спать нужно в затемненной комнате и желательно не на спине, заключила специалист.

Напомним, врач-сомнолог Михаил Полуэктов отмечал, что избавиться от сонного паралича можно при соблюдении двух правил – не спать на спине и вовремя отходить ко сну.

Ранее российские ученые назвали причины сонного паралича и чувства падения во сне.