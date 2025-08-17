В Подмосковье вспыхнул крупный пожар на территории бывшего завода

В поселке Гжель Московской области произошел пожар на территории бывшего завода. Кадры с места публикует Telegram-канал Baza.

«В подмосковном поселке Гжель вспыхнул крупный пожар на территории бывшего завода «Синь России», — говорится в посте.

Как уточняется, на данный момент огонь уже потушили. Данных о пострадавших и других подробностей не приводится.

Накануне вечером стало известно, что в Щербинке в Новой Москве загорелись складские помещения около ж/д путей, где хранились одежда и обувь. Возгорание началось в 23:10 на Люблинской улице. По данным МЧС, там вспыхнуло эксплуатируемое здание и расположенный поблизости склад. Объекты инфраструктуры РЖД не пострадали.

Очевидцы рассказали, что движение поездов в районе места пожара было ненадолго приостановлено. Позднее на горящем складе рухнула крыша, а для тушения огня на место происшествия направили пожарный поезд с 153 тоннами воды и 4,7 тоннами пенообразователя. В тушении возгорания участвовали 56 пожарных и 13 единиц техники.

