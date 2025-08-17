На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожар на складе с одеждой в Новой Москве удалось локализовать

МЧС: пожар в Новой Москве локализован на 600 «квадратах»
true
true
true

Пожар на складе одежды в Новой Москве локализован на 600 кв. м. Об этом сообщает в Telegram-канале столичное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что в борьбе с огнем участвуют 56 пожарных и 13 единиц техники.

Накануне вечером стало известно, что в Щербинке загорелся склад около ж/д путей, на котором хранились одежда и обувь. Возгорание началось в 23:10 на Люблинской улице. По данным МЧС, там вспыхнуло эксплуатируемое здание и расположенный поблизости склад. Объектам инфраструктуры РЖД ничто не угрожает.

Очевидцы рассказали, что движение поездов в районе места пожара было ненадолго приостановлено. Позднее на горящем складе рухнула крыша, а для тушения огня на место происшествия направили пожарный поезд.

Ранее на видео попал огненный смерч из Португалии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами