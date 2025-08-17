Пожар на складе с одеждой в Новой Москве удалось локализовать

Пожар на складе одежды в Новой Москве локализован на 600 кв. м. Об этом сообщает в Telegram-канале столичное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что в борьбе с огнем участвуют 56 пожарных и 13 единиц техники.

Накануне вечером стало известно, что в Щербинке загорелся склад около ж/д путей, на котором хранились одежда и обувь. Возгорание началось в 23:10 на Люблинской улице. По данным МЧС, там вспыхнуло эксплуатируемое здание и расположенный поблизости склад. Объектам инфраструктуры РЖД ничто не угрожает.

Очевидцы рассказали, что движение поездов в районе места пожара было ненадолго приостановлено. Позднее на горящем складе рухнула крыша, а для тушения огня на место происшествия направили пожарный поезд.

