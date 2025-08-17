В Нижегородской области 110-летняя пенсионерка три дня искала дорогу из леса домой

В Нижегородской области спустя три дня поисков нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Ni Mash.

Как пишет Telegram-канал, 14 августа женщина вышла из дома в Арзамасском районе и не вернулась. Ее поисками занимался 85-летний сын, на помощь к нему пришли волонтеры.

«Анастасия Петровна забывает, что было вчера, зато прекрасно помнит события полувековой давности», — отмечается в посте.

Там уточняется, что все это время женщина бродила по лесам, пытаясь вернуться домой.

