В Нижегородской области 110-летняя пенсионерка три дня искала дорогу из леса домой

В Нижегородской области спустя 3 дня нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку
Telegram-канал «Ni Mash»

В Нижегородской области спустя три дня поисков нашли пропавшую 110-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает Ni Mash.

Как пишет Telegram-канал, 14 августа женщина вышла из дома в Арзамасском районе и не вернулась. Ее поисками занимался 85-летний сын, на помощь к нему пришли волонтеры.

«Анастасия Петровна забывает, что было вчера, зато прекрасно помнит события полувековой давности», — отмечается в посте.

Там уточняется, что все это время женщина бродила по лесам, пытаясь вернуться домой.

На этой неделе стало известно, что в Антарктиде обнаружили останки британского метеоролога Денниса «Тинка» Белла, пропавшего без вести в 1959 году во время экспедиции. Белл, работавший в Службе зависимых территорий Фолклендских островов, отправился с коллегами и двумя собачьими упряжками на восхождение по леднику. Он ехал впереди группы, пытаясь подбодрить уставших собак, и провалился в расщелину. Попытка вытащить мужчину с помощью веревки оказалась неудачной: закрепив ее на поясе, а не на теле, он застрял в узком месте, ремень оборвался, и он упал глубже. После этого на его крики больше не ответили, а поиски результата не дали.

