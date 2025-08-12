На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Антарктиде обнаружены останки британского метеоролога, пропавшего без вести в 1959 году

Пресс-служба Альфа-Банка

В Антарктиде обнаружены останки британского метеоролога Денниса «Тинка» Белла, пропавшего без вести в 1959 году во время экспедиции, пишет LADBible.

Белл, работавший в Службе зависимых территорий Фолклендских островов (ныне – Британская антарктическая служба), отправился с коллегами и двумя собачьими упряжками на восхождение по леднику, когда погиб 26 июля 1959 года.

Согласно данным, он ехал впереди группы, пытаясь подбодрить уставших собак, и провалился в расщелину. Попытка вытащить его с помощью веревки оказалась неудачной: закрепив ее на поясе, а не на теле, он застрял в узком месте, ремень оборвался, и он упал глубже. После этого на его крики больше не ответили, а поиски результата не дали.

В 2025 году команда польской антарктической станции имени Генрика Арктовского на том же острове обнаружила тело исследователя вместе с более чем 200 личными вещами: радиооборудованием, фонариком, лыжными палками и часами с гравировкой Erguel.

Останки доставили на Фолклендские острова на исследовательском судне BAS Sir David Attenborough, а затем в Лондон. ДНК-анализ подтвердил личность погибшего, сопоставив данные с его братом Дэвидом Беллом и сестрой Валери Келли.

«Мы были шокированы и поражены, когда узнали, что наш брат найден спустя 66 лет», — сказал Дэвид Белл.

Ранее ученые раскрыли тайну 14000-летних «щенков» из Сибири.

