Пропавшая 13 лет назад кошка была найдена живой за более чем за 200 км от дома

Daily Mail: британка нашла свою пропавшую 13 лет назад кошку в 200 км от дома

В Уэльсе кошка, пропавшая без вести 13 лет назад, была найдена живой за более чем за 200 км от дома и вернулась к своим хозяевам, пишет Daily Mail.

Кошка по кличке Минкс исчезла в 2012 году в Бристоле, когда её хозяйка, 37-летняя Джейд Инелл, собиралась переехать вместе с супругом в Тредегар, Южный Уэльс. После безрезультатных поисков пара оставила надежду и переехала без своей пятилетней питомицы. Но недавно женщина получила звонок из ветеринарной клиники. Там сообщили, что к ним попала кошка с микрочипом, в котором были указаны контактные данные владельца.

«Я была потрясена. Не могла поверить», — поделилась британка.

Минкс была доставлена домой и помещена под заботу коллег Джейд в клинике Vets Now в Суонси. Благодаря уходу её состояние улучшилось. Дочь Инелл быстро привязалась к кошке, буквально «усыновив» её, и, как говорит хозяйка, между ними возникла глубокая связь.

Однако спустя короткое время у Минкс диагностировали агрессивную форму рака, специалисты не смогли ей помочь.

«Она мурлыкала до самого конца. У нас есть только благодарность за то, что она снова была с нами. Она пришла, чтобы попрощаться, чтобы мы могли заботиться о ней в последние дни. Она знала, как её любят», — прокомментировала Джейд.

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