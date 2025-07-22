Во Владивостоке заметили плавающую в заливе большую акулу

Вблизи маяка Токаревского в заливе Петра Великого во Владивостоке заметили большую акулу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что огромный акулий плавник местные жители заметили недалеко от маяка, полюбоваться которым каждый день приезжают сотни, если не тысячи туристов.

По предварительным сведениям, акула не являлась относительно безобидной сельдевой, так как ее плавник был не серого, а черного цвета.

17 июля сообщалось, что около туристических баз в Приморском крае была замечена трехметровая акула. Хищница появилась в водах Уссурийского залива в 30 километрах от Владивостока незадолго до начала пляжного сезона.

В конце июня стало известно, что акул-людоедов мако заметили у берегов Приморья. На видео, снятом очевидцами, видно, как одна из акул выпрыгивает из воды. Таким образом она оглушает рыб, плавающих неподалеку.

Ранее эксперт рассказал, что не нужно делать при нападении акулы.