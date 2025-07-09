Налитый кровью глаз короля Карла III напугал общественность

Кровоизлияние в глазу короля Великобритании Карла III, страдающего от рака, вызвало обеспокоенность у пользователей интернета. Об этом пишет издание New York Post.

Монарх с налитым кровью глазом был замечен во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Великобританию. Представитель Букингемского дворца, пожелавший остаться анонимным, успокоил общественность, заявив, что у короля всего лишь лопнул кровеносный сосуд. Он отметил, что это не связано с какими-либо проблемами со здоровьем, в том числе с продолжающейся борьбой с раком.

Как рассказали изданию в клинике Майо, разрыв кровеносного сосуда в глазу, известный в медицине как субконъюнктивальное кровоизлияние, как правило не является поводом для беспокойства. Это может произойти случайно, например, из-за кашля или чихания. По словам врачей, покраснение обычно проходит само в течение одной-двух недель.

До этого Кейт Миддлтон раскрыла подробности борьбы с раком. По ее словам, было сложно вернуться домой после лечения в клинике, поскольку там нет наблюдения врачей.

Принцесса призналась, что внешне пыталась показать свою стойкость, однако на деле испытывала беспокойство из-за того, что не может нормально функционировать дома. Миддлтон отметила, что на этом этапе важно, чтобы рядом находился человек, с которым можно обсудить это и прожить вместе сложную ситуацию.

Ранее Кейт Миддлтон публично отчитала младшего сына на параде.