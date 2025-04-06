Жители обнаружили на пляжах Анапы неизвестное белое вещество

Жители Краснодарского края сообщили, что обнаружили на побережье неизвестное белое вещество. Видео опубликовал Telegram-канал «Новороссийск.Today».

По словам жителей, похожее на пальмовое масло вещество появилось 5 апреля на побережье Анапы и в окрестностях города.

«У нас белый мазут, весь берег. Пожалуйста, пальмовое масло», — комментирует голос за кадром на одном из роликов.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие нефтепродукты. Причиной ЧП, скорее всего, стала погода: в тот день был сильный шквалистый ветер, а волны достигали семи баллов. По информации МЧС, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылились в Черное море. После этого нефтепродукты начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма. Экологи предупреждают, что последствия катастрофы могут быть долгоиграющими: часть разлившегося мазута с танкеров опустилась на дно и будет всплывать, когда потеплеет.

Ранее в подмосковном детсаду мальчик попробовал снег и потерял сознание.