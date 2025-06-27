Новый выброс топлива произошел на реке Старковке

В Ижевске с 27 июня введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с разливом нефтепродуктов на реке Старковке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртской Республике.

«С 27 июня на территории города Ижевска <...> было принято решение о введении режима функционирования «чрезвычайная ситуация» по факту ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на реке Старковка, близ проезда Копрового», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудники управления гражданской защиты города и министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии провели исследование проб воды в нескольких локациях.

В ведомстве уточнили, что ситуация находится у них на контроле, а режим ЧС будет действовать на территории города до особого распоряжения.

До этого в Якутии ввели режим повышенной готовности из-за загрязнения реки Вилюй нефтепродуктами. Загрязнение произошло в районе села Верхневилюйск. Верхняя кромка нефтяного пятна на реке Вилюй находилась в 25 км ниже по течению от села Верхневилюйск, а нижняя — в районе села Дюллюкю. В связи с загрязнением для обеспечения здоровья граждан откачка воды из реки была приостановлена.

Ранее спасатели очистили от нефти реку Вилюй в Якутии.