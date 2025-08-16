На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети заметили «путешественника во времени» на снимке Трампа и Путина

Собчак сравнила снимок Путина и Трампа на Аляске с фото Хрущева и Никсона
true
true
true
close
The White House/X,Getty Images

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале обратила внимание на сходство двух фотографий: сделанной в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, а также фото 1959 года с генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым и на тот момент американским вице-президентом Ричардом Никсоном.

Кроме схожих жестов американцев, она обратила внимание на одну деталь. По ее мнению, переводчик на современном снимке поразительно похож на, предположительно, своего коллегу с кадра из прошлого. Примечательно, что между снимками прошло 60 лет.

«Переводчик, похоже, путешествует во времени», — написала Собчак.

Журналистка напомнила, что в 1959 году Никсон приехал с визитом в Москву, где прошла Американская национальная выставка «Промышленная продукция США» в выставочном центре парка «Сокольники». В ходе мероприятия между ним и Хрущевым состоялись так называемые «кухонные дебаты», во время которых они обсуждали достоинства капитализма и социализма. Никсон стал президентом США в 1969 году.

В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями президентов о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений. Трамп и Путин обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и в сфере безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее над Путиным и Трампом пролетели истребители и бомбардировщики в момент фото лидеров.

Встреча Путина и Трампа
