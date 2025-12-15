Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ в официальной сводке.

По данным ведомства, село от украинских военнослужащих зачистили подразделения российской группировки войск «Восток».

Кроме того, было нанесено поражение живой силе и технике противника в районах двух населенных пунктов в Запорожской области (Гуляй-Поле и Косовцево) и двух населенных пунктов в Днепропетровской области (Андреевка и Великомихайловка). В результате действий группировки «Восток» ВСУ за сутки потеряли более 240 военных, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

14 декабря Минобороны сообщило об освобождении Варваровки в Запорожской области.

По данным ведомства, в период с 6 по 12 декабря Вооруженные силы России заняли восемь населенных пунктов в четырех регионах. Противника, в частности, выбили из населенного пункта Лиман в Харьковской области, были взяты под контроль Кучеровка и Куриловка в Харьковской области и др.

Ранее Путин поблагодарил одного из командующих за освобождение Северска.