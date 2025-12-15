Лучшей гарантией безопасности для Украины станет отказ Евросоюза от агрессивных действий против России. Об этом News.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Лучшими гарантиями безопасности для Украины от Евросоюза является соблюдение самим ЕС международных норм и правил, а также прекращение с их стороны нагнетания завесы из агрессивной истерии, под прикрытием которой они вмешиваются во внутренние дела других государств», — заявил Шеремет.

По его словам, Евросоюз «цинично провернул» это с Украиной, рассорив «два родственных народа». Республика превратилась в милитаризованный плацдарм для агрессивных выпадов против России, указал депутат.

Такое развитие событий привело «некогда процветающую страну в состояние рецессии и разрухи с полной утратой суверенитета», Киев более не способен обеспечивать себя во всех сферах жизнедеятельности, констатировал парламентарий.

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что России «не нужны никакие гарантии безопасности», их нужно предоставлять «всем остальным». Комментируя гарантии безопасности Украине, она сочла, что это не должны быть «бумаги или обещания». Речь идет о реальных войсках и возможностях, чтобы защищать себя, указала политик.

