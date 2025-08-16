На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина отказался возвращаться домой от знакомой и получил от супруги вилами в лицо

В Пензенской области женщина ударила мужа вилами в лицо за отказ приходить домой
Shutterstock

В Пензенской области женщина нашла супруга в гостях у знакомой и ударила его вилами за отказ возвращаться домой. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в Бековском районе, когда 44-летняя женщина не дождалась своего супруга домой. Она отправилась искать его и обнаружила 37-летнего мужа в гостях у знакомой. После отказа мужчины вернуться домой между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила его вилами по лицу.

Потерпевший с телесными повреждениями обратился за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью. Подозреваемая дала признательные показания. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее жительница Ленобласти заколола собутыльника садовыми вилами.

