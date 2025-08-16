Сбежавшему с Украины нардепу заблокировали аккаунт в TikTok

TikTok-аккаунт внефракционного депутата Верховной рады Артема Дмитрука, сбежавшего с Украины в 2024 году, заблокировали за нарушение правил соцсети. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной стало то, что он говорил правду об украинской власти и лично о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Ага. «Нарушение» заключается только в одном - в правде. В правде о режиме на Украине и лично о террористе Зеленском. В правде о том, что именно он начал войну, он удерживает ее и он главный, кто в ней заинтересован», — написал он.

В июле Дмитрук заявлял, что более десяти народных депутатов Украины пытались покинуть страну в последнее время. По его словам, их не выпустили и угрожают уголовными делами.

В мае видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины канал экс-советника офиса президента страны Алексея Арестовича.

Ранее на Украине заблокировали десятки сайтов с российскими фильмами.