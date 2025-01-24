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На Украине заблокировали десятки сайтов с российскими фильмами

На Украине расширили список подлежащих блокировке сайтов, транслирующих российские фильмы
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Shutterstock

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины заявил в пятницу, что заблокировал сайты, через которые гражданам были доступны видеосервисы с российскими фильмами. Об этом сообщили на сайте нацсовета.

«Национальный совет увеличил список веб-сайтов, используемых для предоставления доступа к медиасервисам Baskino (33 веб-сайта), Filmix (13 веб-сайтов) и HD REZKA (40 веб-сайтов). Такие сервисы подлежат ограничению на территории Украины», — говорится в сообщении.

Данные меры приняты в связи с тем, что в сети были выявлены новые сайты, с помощью которых украинские пользователи смогли получить доступ к российским медиасервисам.

Осенью прошлого года сообщалось, что Национальный совет по телевидению и радио Украины призвал полностью заблокировать Telegram на территории страны.

До этого в совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что социальная сеть TikTok является большей угрозой для национальной безопасности Украины, если сравнивать ее с мессенджером Telegram.

Ранее Украина продлила запрет на ввоз товаров из России.

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