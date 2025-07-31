Некоторые депутаты Рады пытались покинуть Украину за последние несколько дней

Более десяти народных депутатов Украины пытались покинуть страну за последние несколько дней, их не выпустили, депутатам угрожают уголовными делами. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат украинского парламента Артем Дмитрук.

«За последние несколько дней более 10 народных депутатов пытались выехать из страны - их не выпустили. Другие хотели сдать мандаты, но им тоже не разрешают это сделать, угрожают уголовными делами и тюрьмой ... Каждый, кто остался внутри, знает - это конец», — подчеркнул он.

31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

На заседании депутат Рады Сергей Власенко показал неприличный жест экс-премьеру Украины, нардепу Юлии Тимошенко на заседании украинского парламента.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал активнее «закручивать гайки» против несогласных с законом, ограничивающим полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Данное решение связано с усилиями Ермака по подавлению инакомыслящих на Украине. Журналисты добавили, что именно это стало причиной кадровых перестановок в кабинете министров.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и САП. Впоследствии законопроект подписал Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине.

Ранее Еврокомиссия пригрозила лишить Украину финансовой помощи.