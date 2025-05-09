YouTube заблокировал канал Арестовича

Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины канал экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Также под блокировку попали аккаунты и других людей, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции. Среди них оказались каналы политолога Константина Бондаренко, который написал критическую книгу об украинском президенте Владимире Зеленском, и журналиста Дмитрия Васильца, уехавшего в Россию.

Отмечается, что каналы недоступны для пользователей, указавших Украину в настройках YouTube. В других странах эти каналы по-прежнему доступны.

До этого сообщалось, что президент Зеленский ввел ряд санкций против Арестовича. Они, в частности, предусматривают лишение государственных наград и блокировка активов (временный запрет на распоряжение имуществом). Сам Арестович связал введение против него ограничений с подготовкой к якобы предстоящим выборам.

Ранее бывшего замглавы офиса Зеленского отправили под стражу.