В Петербурге мать 11 лет избивала сына

В Петербурге мать обвинили в многолетних издевательствах над сыном

В Невском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства госпитализации 17-летнего юноши, он заявил, что мать избивала его более 10 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно. ру».

17-летний подросток был доставлен в приемное отделение Детской больницы святой Марии Магдалины с расстройством вегетативной нервной системы в состоянии средней степени тяжести.

Юноша рассказал врачам, что на протяжении 11 лет его избивает собственная мать, после чего инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи регионального СК.

До этого в Дагестане мачеху обвинили в истязании падчерицы. Жительница поселка Новый Кяхулай в течение полугода систематически избивала ребенка. Когда о происходящем в семье стало известно, в отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело об истязании. Материалы расследования переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигурантке может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Кургане мать получила три года колонии за истязание дочери.