Россиянам рассказали о новой выплате для семей с детьми

Профессор Виноградов: в России появится выплата для семей с двумя и более детьми
Shutterstock

С 2026 года в России вводится ежегодная выплата семьям, воспитывающим двоих и более детей – частичный возврат ранее уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом агентству «Прайм» сообщил Вадим Виноградов, возглавляющий факультет права НИУ ВШЭ.

Право на получение указанной выплаты имеют семьи, соответствующие следующим критериям:

  1. Наличие детей, не достигших 18 лет (или 23 лет, если они обучаются по очной форме).
  2. Родители должны были уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов за предыдущий год.
  3. У заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов.
  4. Среднедушевой доход семьи за предшествующий год не должен превышать 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ, где семья проживает.

Виноградов уточнил, что размер выплаты представляет собой разницу между суммой НДФЛ, рассчитанной по ставке 13% от полученного в прошлом году дохода (без учета налоговых вычетов), и суммой налога, рассчитанной по ставке 6% от этого же дохода.

«Предположим, доход семьи, с которого был уплачен НДФЛ в предыдущем году, составил 900 тысяч рублей (75 тысяч в месяц). Расчетный исчисленный НДФЛ с этого дохода — 117 тысяч руб. (900 тысяч руб. x 13%). НДФЛ с той же суммы, но по ставке 6 % — 54 тысячи тысяч рублей. Таким образом размер ежегодной выплаты составит 63 тысячи рублей (117 тысяч — 54 тысячи )», — пояснил профессор.

Ранее в Госдуме призвали увеличить возраст ребенка для выплаты единого пособия

