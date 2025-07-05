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В Госдуме призвали увеличить возраст ребенка для выплаты единого пособия

Депутат Останина: действие единого пособия нужно расширить на детей до 18 лет
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Глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина призвала увеличить возраст ребенка, на которого назначается единое пособие, до 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение депутата премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Сейчас единое пособие предоставляется беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет. По словам парламентария, данный пункт противоречит закону «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», согласно которому ребенком является человек, не достигший 18 лет.

«В результате несовершеннолетние, проживающие в семье, где среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, фактически досрочно лишаются ранее установленного для них уровня социальной поддержки», — говорится в обращении Останиной.

В апреле Минфин РФ подготовил изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка до 1 млн рублей. Среди прочего новые поправки предоставляют возможность включить соответствующие расходы работодателей в перечень нереализационных расходов, которые учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Ранее в Госдуме рассказали об изменении ряда выплат с 1 июля.

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