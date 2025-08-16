Секретная служба США проводит учения в Белом доме

Секретная служба Соединенных Штатов проводит учения на территории Белого дома в то время, как президент страны Дональд Трамп проводит встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет газета The Hill.

«Секретная служба США проведет плановые учения по противодействию угрозам в Белом доме... в пятницу, пока президент Трамп находится на саммите с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

По данным издания, Секретная служба уведомила местных жителей о том, что в ходе проводимых учений с территории Белого дома могут быть слышны «звуки имитации стрельбы», а также о временном перекрытии некоторых пешеходных дорожек на территории комплекса.

Подчеркивается, что работа службы была подвергнута пересмотру после ряда покушений на Дональда Трампа в период его предвыборной кампании в 2024 году.

До этого Секретная служба США отказалась рассказывать о мерах защиты на саммите на Аляске.

Ранее Секретная служба арендовала недвижимость на Аляске перед встречей Путина и Трампа.