На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Секретная служба США арендовала недвижимость на Аляске перед встречей Путина и Трампа

NYT: секретная служба сняла недвижимость на Аляске перед встречей президентов
true
true
true
close
Evan Vucci/AP

В преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская секретная служба арендовала недвижимость в городе Анкоридж в штате Аляска. Об этом, ссылаясь на местного риелтора, сообщает газета New York Times (NYT).

Риелтор, который сдает недвижимость в краткосрочную аренду в Анкоридже, заявил, что Секретная служба сняла у него для встречи двух лидеров объект с шестью спальнями.

При этом в New York Times отметили, что в администрации Трампа не подтвердили изданию точное место встречи президентов РФ и США.

10 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об убежденности Трампа в том, что встреча с Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами