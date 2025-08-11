Секретная служба США арендовала недвижимость на Аляске перед встречей Путина и Трампа

В преддверии встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа американская секретная служба арендовала недвижимость в городе Анкоридж в штате Аляска. Об этом, ссылаясь на местного риелтора, сообщает газета New York Times (NYT).

Риелтор, который сдает недвижимость в краткосрочную аренду в Анкоридже, заявил, что Секретная служба сняла у него для встречи двух лидеров объект с шестью спальнями.

При этом в New York Times отметили, что в администрации Трампа не подтвердили изданию точное место встречи президентов РФ и США.

10 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об убежденности Трампа в том, что встреча с Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.