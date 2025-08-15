На Украине начали расследование в отношении главы Госэтнополитики

Глава Госэтнополитики Украины Еленский попал под следствие за разжигание вражды

Государственное бюро расследований (ГБР) в Киеве начало делопроизводство по заявлению Киево-Печерской лавры, касающемуся возможного разжигания религиозной вражды главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Виктором Еленским. Об этом написал в своем Telegram-канале адвокат Никита Чекман, представляющий интересы Киево-Печерской лавры.

«Начато досудебное расследование в уголовном производстве по проверке факта возможного совершения уголовного преступления ... разжигания религиозной вражды, вероятно совершенной председателем государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктором Еленским», — говорится в сообщении.

Юрист отметил, что данный инцидент связан с интервью, которое Еленский дал телеканалу «Общественное».

В августе прошлого года Верховная рада Украины запретила деятельность Украинской православной церкви на территории страны. Закон устанавливает ограничения на работу религиозных объединений, имеющих доказанные связи с Русской православной церковью.

Ранее на Украине задержали двух священников по обвинению в поддержке действий России.