На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Свитер с надписью «СССР» Лаврова раскупили после его приезда на Аляску

РЕН ТВ: свитер с «СССР» Лаврова стал хитом продаж в магазине бренда
true
true
true
close
«Россия-24» (кадр из видео)

После приезда главы МИД России Сергея Лаврова на Аляску в преддверии российско-американского саммита свитер с надписью «СССР», который он надел, моментально раскупили в магазине бренда. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из покупательниц.

По словам Елены Лизуновой из Челябинска, она пришла в магазин после того, как увидела свитер на дочери, и хотела приобрести тот самый, который был на Лаврове. Женщина отметила, что к моменту визита все позиции уже оказались распроданы. Для другой покупательницы, Марии Осташевой, движущей мотивацией стала покупка подарка для сестры и племянницы, студентки МГИМО, которая является поклонницей Сергея Викторовича.

Создательница бренда Екатерина Варлакова подчеркнула, что команда знала о заказе МИД РФ и сочла за честь, что свитер увидит глава ведомства.

15 августа Лавров прибыл в отель в Анкоридже в этом свитере, а британский телеканал Sky News отметил, что элемент гардероба министра представляет собой интересную отсылку к временам холодной войны между США и СССР во второй половине XX века. В настоящее время свитер доступен в продаже по цене 10 990 рублей.

Ранее в сети появился ролик о дружбе РФ и США в преддверии встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами