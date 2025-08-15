Свитер с надписью «СССР» Лаврова раскупили после его приезда на Аляску

После приезда главы МИД России Сергея Лаврова на Аляску в преддверии российско-американского саммита свитер с надписью «СССР», который он надел, моментально раскупили в магазине бренда. Об этом РЕН ТВ рассказала одна из покупательниц.

По словам Елены Лизуновой из Челябинска, она пришла в магазин после того, как увидела свитер на дочери, и хотела приобрести тот самый, который был на Лаврове. Женщина отметила, что к моменту визита все позиции уже оказались распроданы. Для другой покупательницы, Марии Осташевой, движущей мотивацией стала покупка подарка для сестры и племянницы, студентки МГИМО, которая является поклонницей Сергея Викторовича.

Создательница бренда Екатерина Варлакова подчеркнула, что команда знала о заказе МИД РФ и сочла за честь, что свитер увидит глава ведомства.

15 августа Лавров прибыл в отель в Анкоридже в этом свитере, а британский телеканал Sky News отметил, что элемент гардероба министра представляет собой интересную отсылку к временам холодной войны между США и СССР во второй половине XX века. В настоящее время свитер доступен в продаже по цене 10 990 рублей.

Ранее в сети появился ролик о дружбе РФ и США в преддверии встречи Путина и Трампа.