В Рязанской области из-под завалов спасли двух человек после взрыва на заводе

МЧС: два человека спасены из-под завалов после ЧП на заводе в Рязанской области
true
true
true

Специалисты МЧС и росгвардейцы спасли двух человек из-под завалов предприятия в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По данным МЧС, поисково-спасательные работы будут вестись круглосуточно благодаря световым башням. Отмечается, что на отдельных участках проводится проливка конструкций.

На текущий момент известно, что в результате взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью пострадали 117 человек, пять из которых получили несовместимые с жизнью травмы. На месте ЧП работают около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

По словам Малкова, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую. Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших направляют в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти региона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МЧС направило 100 специалистов на ликвидацию последствий ЧП в Рязанской области.

