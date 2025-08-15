МЧС направило 100 специалистов на ликвидацию последствий ЧП в Рязанской области

МЧС: в Рязанскую область направлена дополнительная группировка из 100 спасателей

МЧС России направило в Рязанскую область дополнительную группировку из 100 спасателей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«‎Спасатели аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ», — говорится в сообщении министерства.

В группировку также входят шесть кинологических отрядов. С собой у сотрудников необходимое оборудование и инструменты, добавили в МЧС РФ.

15 августа на заводе «Эластик» произошел взрыв после возгорания в пороховом цехе. По информации губернатора Рязанской области Павла Малкова, пять человек спасти не удалось, более 100 получили травмы. По словам Малкова, пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

Региональный оперативный штаб сообщил, что пострадавших направляют в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти региона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Рязанской области завели уголовное дело по факту взрыва на заводе «Эластик».