Производитель «Роллтона» ответил на обвинения в финансировании ВСУ

Производитель «Роллтона» заявил о непричастности к финансированию ВСУ
Российская компания ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», производящая «Роллтон» и BigBon, не причастна к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

«Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса», — подчеркнули собеседники агентства.

В компании также отметили, что являются одними из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе и имеют статус системообразующего предприятия. В ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» заявили, что готовы к проверкам и предоставлению необходимой документации уполномоченным органам. В адрес тех, кто сделал заявления о финансировании «Роллтоном» ВСУ, направлен официальный запрос с просьбой предоставить факты.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что российский продовольственный бренд «Роллтон», который выпускает лапшу быстрого приготовления, пюре, приправы и традиционные макаронные изделия, проверят на финансирование ВСУ. По данным издания, поводом для этого стали публикации на украинских сайтах, где «Роллтон» указывался в качестве спонсора украинской армии. Если это так, компании грозит возбуждение уголовного дела, отметили в Mash.

Ранее бренд Zielinski & Rozen захотели проверить на финансирование ВСУ.

