Адвокат назвал проблему абитуриентов-платников

Заключение с университетом договора об оказании платных услуг не гарантирует зачисление поступающего в учебное заведение. Если абитуриент выполнил условия договора, в том числе – набрать проходной балл, его зачислят, заявил «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин.

«Что проверить в договоре: условие о том, что оплата производится после издания приказа о зачислении. Если вуз требует оплату заранее — лучше просить внесение формулировки о возврате 100% суммы, если вы не будете зачислены. Отдельный пункт о сроках возврата денег при отказе в зачислении. По умолчанию действует Закон о защите прав потребителей (ст. 32, ст. 1102 ГК РФ — возврат неосновательного обогащения). Возможность оплаты в два этапа — первый после подписания договора, второй после официального приказа о зачислении», — сказал он.

По словам Жорина, бывают ситуации, когда университет берет деньги за обучение, но не зачисляет абитуриента.

«Что делать, если деньги взяли, а [вас] не зачислили: направить письменное требование о возврате денег (срок — 10 дней по ЗоЗПП). Если не вернули — жалоба в Роспотребнадзор и иск в суд о возврате средств + процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ). В случае массовых нарушений — коллективная жалоба в прокуратуру», — сказал он.

Адвокат назвал пять правил поступления, которые снизят риски нарушения прав абитуриента до минимума.

«Перед экзаменом — распечатать программу вступительных испытаний и убедиться, что вопросы соответствуют ей. Вести аудиозапись экзамена (с уведомлением). Подписывать договор только с условием возврата средств, если не будете зачислены. Оплату вносить только безналом (четкий платежный след). Сохранять всю переписку и уведомления от вуза», — сказал он.

