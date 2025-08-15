На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат рассказал, как бороться с кумовством при поступлении в ВУЗ

true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Абитуриентов иногда заваливают при сдаче вступительных испытаний – экзаменатор намеренно задает вопросы, не соответствующие программе. Чтобы отстоять свои права, поступающий имеет право записать происходящее на диктофон, заявил «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин.

«Если это устный экзамен — допускается ведение аудиозаписи (ст. 77 ФЗ «Об образовании» прямо не запрещает), но важно уведомить, что вы ведете запись — иначе могут ссылаться на нарушение внутреннего порядка. Запросить экзаменационные материалы. Университет обязан утвердить перечень вопросов/программу вступительных испытаний и разместить ее на сайте (ч. 8 ст. 70 ФЗ «Об образовании»). Если ваш билет выходил за рамки опубликованной программы — это уже аргумент», — сказал он.

Жорин рассказал, что в случае несогласия с оценкой абитуриент может направить запрос в приемную комиссию, чтобы получить разъяснения по критериям. Кроме того, «заваленные» поступающие могут объединить силы.

«Если ситуация носит системный характер (несколько абитуриентов в похожей ситуации), жалоба от группы — более весомое доказательство в Рособрнадзоре или Минобрнауки», — сказал он.

Если абитуриент подозревает университет в нарушении – когда зачисляют человека с более низкими баллами, стоит также подать жалобу в Рособрнадзор и Минобрнауки.

«Вы вправе запросить у приемной комиссии полный список поступающих с баллами — по закону эти данные не являются персональными, если публикуются без паспортных сведений (ст. 7 ФЗ «Об информации»). При выявлении несоответствия — подаете жалобу. Дополнительно можно отправить запрос в прокуратуру — они имеют право истребовать внутренние документы и проверить законность действий приемной комиссии», — сказал он.

Ранее повышение стипендии до МРОТ призвали распространить на студентов-троечников.

