Юноша на электросамокате сбил трехлетнего мальчика на беговеле, ребенок в больнице

В Ульяновске самокатчик сбил трехлетнего ребенка на беговеле

В Ульяновске при столкновении с электросамокатом пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ульяновской области.

Инцидент произошел днем 15 августа. По предварительной информации, 16-летний юноша двигался за рулем электросамоката у дома 61 по улице Рябикова и сбил дошкольника, который ехал на беговеле по тротуару по ходу движения самоката.

Дошкольнику потребовалась помощь медиков. На скорой его забрали в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ заявили, что проводят доследственную проверку.

