На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юноша на электросамокате сбил трехлетнего мальчика на беговеле, ребенок в больнице

В Ульяновске самокатчик сбил трехлетнего ребенка на беговеле
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Ульяновске при столкновении с электросамокатом пострадал трехлетний ребенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Ульяновской области.

Инцидент произошел днем 15 августа. По предварительной информации, 16-летний юноша двигался за рулем электросамоката у дома 61 по улице Рябикова и сбил дошкольника, который ехал на беговеле по тротуару по ходу движения самоката.

Дошкольнику потребовалась помощь медиков. На скорой его забрали в больницу.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося. В пресс-службе регионального следственного управления СК РФ заявили, что проводят доследственную проверку.

Ранее в Москве в результате лобового столкновения самокатчиков ребенок оказался в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами