На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве в результате лобового столкновения самокатчиков ребенок оказался в больнице

mk.ru: в Москве столкнулись два электросамоката, ребенок в больнице
true
true
true
close
РИА Новости

В Москве 10-летний мальчик, который катался на электросамокате, оказался в больнице после лобового столкновения с другим водителем электросамоката. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 13 августа в центре столицы. Школьник катался на личном СИМ по пешеходной зоне вдоль Большой Пироговской улицы. Навстречу ему на кикшеринговом самокате двигался мужчина, на вид 25-30 лет. Чтобы объехать ребенка, он повернул руль в сторону. Однако мальчик в последний момент направил свой самокат в ту же сторону, и водители столкнулись на полной скорости. Ребенок перелетел через руль, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Мужчина остановился, привел ребенка в чувства и попросил о помощи прохожих: те вызвали скорую. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Там ему диагностировали ушиб головного мозга и гематомы.

Ранее катание на электросамокате закончилось для московского подростка трагедией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами