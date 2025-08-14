В Москве в результате лобового столкновения самокатчиков ребенок оказался в больнице

В Москве 10-летний мальчик, который катался на электросамокате, оказался в больнице после лобового столкновения с другим водителем электросамоката. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 13 августа в центре столицы. Школьник катался на личном СИМ по пешеходной зоне вдоль Большой Пироговской улицы. Навстречу ему на кикшеринговом самокате двигался мужчина, на вид 25-30 лет. Чтобы объехать ребенка, он повернул руль в сторону. Однако мальчик в последний момент направил свой самокат в ту же сторону, и водители столкнулись на полной скорости. Ребенок перелетел через руль, ударился головой об асфальт и потерял сознание.

Мужчина остановился, привел ребенка в чувства и попросил о помощи прохожих: те вызвали скорую. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Там ему диагностировали ушиб головного мозга и гематомы.

