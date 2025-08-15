Путин возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба» в Магадане

Президент России Владимир Путин в завершение рабочей поездки в Магадан возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба», посвященному сотрудничеству СССР и США в годы Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости.

Мемориал символизирует подвиг пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии, которые переправляли американские самолеты по воздушной трассе Аляска–Сибирь, созданной для поставок по ленд-лизу.

Скульптурная композиция изображает рукопожатие советского и американского летчиков на фоне крыла самолета. Монумент был открыт 9 мая 2020 года, в 75-летие Победы, и расположен около здания аэровокзала на 13 километре федеральной трассы «Колыма», что связано с ролью старого аэропорта Магадана в обеспечении материальных поставок по маршруту.

Воздушная трасса действовала с 1942 по 1945 год между Фэрбенксом на Аляске и Красноярском, проходя через аэродромы Магадана, посёлков Сеймчан и Берелех, а также Якутск и Иркутск. Всего за годы войны по маршруту было переброшено почти 8 тысяч самолетов. Самым сложным участком считался отрезок от Сеймчана до Якутска протяженностью 1,2 тысячи километров через горные хребты Черского и Верхоянский, вблизи Оймякона, где летчикам приходилось работать на больших высотах и в экстремально низких температурах с использованием кислородных масок.

После посещения мемориала Путин продолжит поездку на Аляску, где запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Путин встретился с губернатором Магаданской области.