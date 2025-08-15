Путин встретился с губернатором Магаданской области

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Сергеем Носовым в рамках визита в Магаданскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства обсудил с Носовым развитие региона.

Путин прилетел в Магаданскую область по пути на Аляску, где сегодня вечером пройдет российско-американский саммит с участием президента США Дональда Трампа.

В последний раз Путин и Носов встречались в Кремле в июне 2023 года. Тогда они обсуждали вопросы социально-экономического развития региона.

Сегодня Путин во время рабочей поездки в Магаданскую область осмотрел спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский», открытый в 2023 году и построенный по его поручению. Комплекс предназначен как для оздоровительных занятий и тренировок, так и для проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию, плаванию, игровым видам спорта и боевым искусствам.

Также 15 августа Путин посетил в Магадане завод по производству омеги-3 из белой рыбы. Предприятие «Омега-Си» в занимается переработкой и рафинированием рыбного жира, а также дальнейшим производством реэтерифицированного капсулированного рыбного жира. Это первый подобный завод в России.

Ранее в МИД РФ раскрыли сценарии срыва переговоров Путина и Трампа.