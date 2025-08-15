Девушку назвали одержимой и изнасиловали во время очистительного обряда

В Индии двое мужчин изнасиловали 17-летнюю девушку во время обряда по очищению

В Индии 17-летнюю девушку обманом заставили поверить, что она одержима призраками, после чего изнасиловали. Об этом пишет Times of India.

Инцидент произошел в городе Вирара, штат Махараштра. Несовершеннолетней стало плохо после посещения местного храма, и ей сказали, что для излечения она должна пройти ритуалы у местной знахарки. Узнав, что без такого обряда у нее не будет детей, а она сама рискует стать вдовой, девушка поверила, что ее прокляли и согласилась.

Тогда двое мужчин отвезли ее в отель в соседнем Наласопаре, где и совершили преступление. Девушка рассказала о случившемся полиции. Правоохранители возбудили дело по Закону о защите детей от сексуальных преступлений (POCSO), а также по законам по борьбе с колдовством и жестокими практиками. Обвиняемые были арестованы на той же неделе и сейчас находятся под стражей.

Ранее женщину насиловали родственники ее мужа, чтобы «помочь ей забеременеть».