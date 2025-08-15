На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жительница Урала через суд взыскала у магазина за падение на крыльце 800 тысяч рублей

В Каменске-Уральском женщина отсудила 800 тысяч за падение на крыльце магазина
Shutterstock

Жительница Каменска-Уральского через суд добилась компенсации морального и материального ущерба за падение на крыльце магазина. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года женщина поскользнулась на крыльце магазина на улице «Победа» и упала. С места падения женщину увозили на скорой. Ей диагностировали компрессионный перелом ноги, после чего прооперировали. Так как потерпевшая существенно потратилась на лечение, была вынуждена ездить в больницу на такси, после окончания терапии она обратилась в Синарский районный суд города с иском к магазину.

Ответчик свою вину не признал и настаивал, что лишь арендует помещение, поэтому не несет ответственность за состояние крыльца. Однако суд выяснил, что магазин дважды занимался переделкой входа — в 2014 и 2024 годах — оборудовал крыльцо перилами и пандусом, а затем ремонтировал его.

Суд удовлетворил иск частично, обязав магазин выплатить в общей сложности более 800 тысяч рублей, из них почти 550 тысяч компенсации морального и материального вреда. Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но там, изучив материалы дела, не нашли оснований для изменения решения суда первой инстанции.

Ранее в Екатеринбурге пара через суд взыскала с гадалки более 1 млн рублей.

