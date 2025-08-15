На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собаководам объяснили, как отучить питомца воровать тапки и носки

Кинолог Голубев: не стоит сразу отбирать у собаки украденные тапки
Mark Lennihan/AP

Собаки зачастую воруют тапки и носки, поскольку они пахнут хозяином. Многих питомцев успокаивает человеческий запах, и они стремятся завладеть предметом, его источающим. При этом люди нередко сами способствуют тому, чтобы животное прятало их вещи. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

К слову, как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов, если не приучать щенка с раннего возраста к командам, можно упустить момент социализации, это чревато тем, что взрослый питомец будет непослушным, пугливым или агрессивным.

«Обычно, как только собака утащит тапок или носок, мы стремимся быстро его отобрать. И в этот момент для питомца начинается игра — а потому в следующий раз он будет стараться утащить именно эту вещь», — предупредил Голубев.

Если собака украла вещь, кинолог посоветовал не реагировать бурно и спокойно забрать ее через некоторое время. Если любимец начал грызть предмет, следует четко скомандовать «Нельзя», забрать его и вознаградить животное лакомством за послушание.

До этого Голубев перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. В первую очередь, по его словам, питомца не следует перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул он.

Ранее собаководов предупредили об опасности воды из водоемов для питомцев.

