Кинолог назвал частые ошибки в содержании собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РИАМО перечислил частые ошибки, которые допускают хозяева в содержании собак. В первую очередь, по его словам, питомца не следует перекармливать. Даже если животное смотрит на человека жалобными голодными глазами, стоит неукоснительно следовать рациону, подчеркнул эксперт.

В беседе с газетой «Известия» он приводил пример: если собака выпрашивает еду со стола, то, вероятно, ранее владелец угостил ее в подобной ситуации. Животное запомнило, что если постараться и подождать, возможно, получится добыть еду снова.

«Приобретая собаку, ориентируйтесь прежде всего на то, что в вашем доме как будто появился ребенок. Как в таком случае вы соблюдали бы безопасность и следили за его здоровьем? Аналогично в случае питомца — вы ответственны за его качество жизни. Главный принцип хозяина — любить, но не навредить», — сказал Голубев.

Помимо кормления, частые ошибки хозяев: игнорирование природы собаки (например, обнюхивание предметов, из-за чего хозяин часто одергивает любимца), прогулки без поводка и самовыгул, а также вязки «для здоровья».

Кинолог также обратил внимание, что начинающие собаководы зачастую невольно приучают щенков к неправильному поведению, поскольку не знают, как воспитывать питомца.

В качестве примера он привел лай собаки на звонок в дверь. В данном случае хозяин чаще всего пытается успокоить щенка, берет его на руки или отвлекает лакомством, однако это ошибка. Эксперт пояснил, что животное будет и дальше лаять на дверь в ожидании того, что люди обратят на него внимание и дадут угощение.

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