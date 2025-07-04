Собаководов предупредили об опасности воды из водоемов для питомцев

Собакам не следует разрешать пить воду из открытых водоемов, фонтанов и луж, поскольку это может привести к отравлению и другим серьезным последствиям. Об этом в интервью «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Все это зараженная жидкость, и риск отравления крайне велик. А в некоторых случаях это может привести к фатальному исходу. Отправляясь на прогулку, всегда имейте при себе поилку с чистой водой», — сказал специалист.

Он посоветовал поить собак фильтрованной водой. Вода из-под крана и кипяченая, по его словам, не являются идеальными вариантами из-за возможного содержания хлора и накипи.

Эксперт также призвал регулярно менять воду в миске — минимум раз в день, а в жару — дважды, поскольку в стоячей воде могут размножаться бактерии.

До этого Голубев рассказал, какую траву опасно есть собаке. Газоны в городских парках периодически подвергаются обработке химикатами, которые вредны для собаки. Есть токсичные для животного растения и на дачном участке, такие как зверобой, полынь, медуница, зеленый лук, пояснил кинолог.

Он также предупредил, что вместе с травой в организм питомца могут попасть личинки гельминтов и биологические следы других животных.

Ранее собаководов предупредили об опасности купания питомцев в городских водоемах.