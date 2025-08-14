В России назвали главную причину частой фальсификации меда

Частое выявление в российских магазинах фальсификата, выдаваемого за мёд, объясняется тем, что сегодня практически невозможно наказать недобросовестных производителей из-за массы законодательных ограничений. Обычно после обнаружения подделок им лишь направляют предупреждение, однако при этом обязательства следовать ему у компании нет, заявил председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

«Предприниматели уже привыкли и адаптировались к тому, что фактически можно безнаказанно допускать фальсификацию. Они знают о том, что это закончится максимум предостережением, и поэтому продолжают свою противоправную практику», — заявил Павлов в беседе с Общественной Службой Новостей, подчеркнув, что это главная причина появления фальсифицированного мёда на прилавках.

Еще одна важная проблема – это трудности потребителей, которые при покупке мёда отличить подделку от настоящего товара не могут. В то же время нет никаких жёстких регламентов к этому продукту, что также создаёт производителям большой простор для нарушений, считает эксперт. Сегодня ограничения на проверки бизнеса продолжают действовать до тех пор, пока выпуск некачественной продукции не приведёт к причинению вреда здоровью покупателей – до этого момента привлечь производителя к ответственности практически нереально, подчеркнул Павлов.

Решить эту проблему, по его мнению, можно только отменой ограничений на проверки бизнеса на законодательном уровне, что возможно случится после того, как наберётся «критическая масса» нарушений. Причём вводить контрольные мероприятия нужно не везде – достаточно сделать акцент на товарах, подделка которой грозит здоровью россиян. В сфере производства продуктов питания ограничения на контроль производства неуместны, заключил специалист.

До этого эксперты Роскачества сообщили, что порядка 80% мёда проверенных марок в России является фальсифицированным продуктом. По данным экспертов, только четыре банки продукта соответствовали стандарту без единого нарушения — «Берестов А. С.», «ВкусВилл», «Алтайская гречиха», «Медовая долина». Остальные бренды смешивали мёд с сахарным сиропом, собирали незрелый мёд и перегревали его. Кроме того, некакие-оторые производители добавляли канцероген в продукцию — оксиметилфурфурол, 5-гидроксиметилфурфурол.

Худшими марками мёда признали продукцию, представленную торговыми марками «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». По данным аналитиков, производители использовали все способы фальсификации мёда в своей продукции.

