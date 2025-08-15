«Просто дорогой сахар»: россиян призвали не переоценивать полезные свойства меда

Полезные свойства меда для здоровья человека сильно переоценивают – на самом деле, даже в натуральном продукте в нем содержится очень мало важных для организма микроэлементов. При этом высок риск нарваться на фальсификат, который и вовсе может навредить, предупредила директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Мед — это просто дорогой сахар. У нас в России есть чрезмерное почитание всего натурального как полезного: того же молока, мяса и так далее. Но особой пользы мед точно не приносит», --― подчеркнула врач.

Она согласилась, что некоторые продукты пчеловодства могут быть полезны – например, маточное молоко или прополис в таблетках. При этом в самом меде полезных веществ крайне мало, и замена сахара на этот продукт ничего не дает, кроме повышения затрат, считает Дианова. Она также напомнила о сложной ситуации с медом на российском рынке – большая часть продукта на прилавках является фальсификатом. Чаще всего подделывание заключается в том, что в него добавляют сахар, который через некоторое время сворачивается, что с натуральным медом происходить не должно, пояснила диетолог.

Кроме того, в ходе проверок меда эксперты обнаружили продукцию с повышенным содержанием гидроксиметилфурфурола – это канцероген, который создает риски для здоровья человека и имеет дозозависимый эффект, пояснила врач.

«У людей, которые постоянно употребляют такой некачественный продукт, в какой-то момент что-то может пойти не так, и это уже начнет представлять серьезную опасность», --― заключила Дианова.

До этого эксперты Роскачества сообщили, что порядка 80% мёда проверенных марок в России являются фальсифицированными продуктами. По данным экспертов, только четыре банки продукта соответствовали стандарту без единого нарушения ― «Берестов А. С.», «ВкусВилл», «Алтайская гречиха», «Медовая долина». Остальные бренды смешивали мёд с сахарным сиропом, собирали незрелый мёд и перегревали его. Кроме того, некоторые производители добавляли канцероген в продукцию ― оксиметилфурфурол, 5-гидроксиметилфурфурол.

Худшими марками мёда признали продукцию, представленную торговыми марками «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». По данным аналитиков, производители использовали все способы фальсификации мёда в своей продукции.

