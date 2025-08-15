На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Рязанской области уточнил число погибших и пострадавших при ЧП на заводе

Губернатор Малков: пять человек погибли при пожаре на заводе «Эластик»
true
true
true
close
Telegram-канал «112»

В Шиловском районе Рязанской области в результате взрыва на заводе «Эластик» погибли пять человек, а свыше ста получили различные травмы, в том числе от осколков стекла. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Он прибыл на место происшествия, заслушал доклады о ситуации и поручил ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Власти создали штаб по ликвидации последствий, на месте работают оперативные службы и представители всех профильных ведомств.

Следственное управление Следственного комитета региона возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» ).

Как писал Telegram-канал 112, возможной причиной взрыва на предприятии могла стать детонация боеприпаса. По информации канала, под завалами могут быть люди.

Ранее на видео попали первые минуты после взрыва газа на заводе в Башкирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами