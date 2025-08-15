Губернатор Рязанской области уточнил число погибших и пострадавших при ЧП на заводе

Губернатор Малков: пять человек погибли при пожаре на заводе «Эластик»

В Шиловском районе Рязанской области в результате взрыва на заводе «Эластик» погибли пять человек, а свыше ста получили различные травмы, в том числе от осколков стекла. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Он отметил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Он прибыл на место происшествия, заслушал доклады о ситуации и поручил ввести режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Власти создали штаб по ликвидации последствий, на месте работают оперативные службы и представители всех профильных ведомств.

Следственное управление Следственного комитета региона возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» ).

Как писал Telegram-канал 112, возможной причиной взрыва на предприятии могла стать детонация боеприпаса. По информации канала, под завалами могут быть люди.

