На Солнце начала расти крупная корональная дыра

ИКИ РАН: на Солнце начала расти крупная корональная дыра
Telegram-канал «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)»

Крупная корональная дыра формируется на Солнце, в начале следующей недели ожидается возмущение геомагнитной обстановки Земли. Об этом сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН.

«Корональная дыра растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост ее площади и размеров, примерно на 50%», — говорится в сообщении.

В области дыры ожидается ускоренный поток солнечного ветра, что приведет к возмущению геомагнитной обстановки Земли.

До этого в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН сообщил, что на Земле завершилась самая сильная за последние два месяца магнитная буря. Она длилась более 30 часов и в пике достигла уровня G2.0 — это считается умеренной силы бурей, однако это стало рекордным показателем с аналогичного события 13–14 июня.

В Российской академии наук напомнили, что при магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, повышенную слабость и даже обмороки.

Ранее врач рассказала, могут ли магнитные бури привести к инсульту.

