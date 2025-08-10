На Земле завершилась самая сильная за два месяца магнитная буря

На Земле завершилась самая сильная за последние два месяца магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Институте солнечно-земной физики СО РАН.

Она длилась более 30 часов и в пике достигла уровня G2.0 — это считается умеренной силы буры, однако это стало рекордным показателем с аналогичного события 13–14 июня.

По данным ученых, утром 10 августа по московскому времени геомагнитная обстановка стабилизировалась, а индексы уже около десяти часов находятся в «зеленой зоне». При этом специалисты отметили, что Земля все еще находится под воздействием корональных дыр на Солнце, из-за чего скорость солнечного ветра превышает норму примерно на 50%.

Эксперты предупреждали, что скачки температуры и индукции межпланетного магнитного поля могут сохраняться до середины следующей недели, что повышает вероятность новых геомагнитных возмущений.

В Российской академии наук напомнили, что при магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, повышенную слабость и даже обмороки. В такие периоды им рекомендуется избегать стрессов, интенсивных физических нагрузок и конфликтных ситуаций.

Ранее российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед.