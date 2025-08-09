На Земле продолжается слабая магнитная буря

На Земле продолжается магнитная буря слабого уровня G1. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«По данным мониторинга космической погоды, с самого начала магнитные возмущения на Земле пока не поднимались выше слабого уровня G1», — сообщили в институте.

По данным ученых, 8 августа в 22:10 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W52) была зафиксирована очередная вспышка на Солнце. Магнитная буря среднего уровня M1.0 продолжалась 21 минуту.

До этого доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил о приближающейся сильнейшей за два месяца магнитной буре, уровень которой составит G2. Согласно шкале, G1 относится к слабым бурям, G4 считается сильной, а G5 — экстремальной. Магнитная буря уровня G2 классифицируется как умеренная.

В Российской академии наук напомнили, что при магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, повышенную слабость и даже обмороки. В такие периоды им рекомендуется избегать стрессов, интенсивных физических нагрузок и конфликтных ситуаций.

Ранее российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед.