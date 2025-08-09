На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Земле продолжается слабая магнитная буря

ТАСС: на Земле продолжается магнитная буря слабого уровня G1
true
true
true
close
Shutterstock

На Земле продолжается магнитная буря слабого уровня G1. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«По данным мониторинга космической погоды, с самого начала магнитные возмущения на Земле пока не поднимались выше слабого уровня G1», — сообщили в институте.

По данным ученых, 8 августа в 22:10 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W52) была зафиксирована очередная вспышка на Солнце. Магнитная буря среднего уровня M1.0 продолжалась 21 минуту.

До этого доктор физико-математических наук Сергей Богачев сообщил о приближающейся сильнейшей за два месяца магнитной буре, уровень которой составит G2. Согласно шкале, G1 относится к слабым бурям, G4 считается сильной, а G5 — экстремальной. Магнитная буря уровня G2 классифицируется как умеренная.

В Российской академии наук напомнили, что при магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, головокружение, учащенное сердцебиение, повышенную слабость и даже обмороки. В такие периоды им рекомендуется избегать стрессов, интенсивных физических нагрузок и конфликтных ситуаций.

Ранее российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами